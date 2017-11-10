Госдеп "не удивлен" заявлениями России о военных базах на Кубе и Вьетнаме

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что "не удивлена" заявлениями российских чиновников о желании разместить военные базы на Кубе и во Вьетнаме.

"Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение… Я не буду спекулировать (на эту тему)", — ответила она на брифинге на соответствующий вопрос.

Ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что размещение российской военной базы на Кубе в условиях роста агрессии США отвечало бы интересам безопасности, при этом должно быть согласовано с Гаваной. Кроме того, России следует подумать о возвращении своего ВМФ во Вьетнам с санкции правительства этой страны, добавил сенатор. Ранее первый замглавы оборонного комитета Франц Клинцевич также высказался за восстановление российской базы на Кубе.