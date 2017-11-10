"Троцкий XXI века": почему все больше стран считает Сороса врагом

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Израильский кнессет рассматривает законопроект, цель которого — предотвратить возможность получения некоммерческими организациями страны финансовой поддержки от "антисемитов и их подстрекателей". По словам автора документа — депутата от партии "Ликуд" Мики Зоара, — проект подготовлен по просьбе главы правительства Биньямина Нетаньяху. В местных СМИ его называют "законом Сороса", поскольку его принятие перекроет прежде всего денежные потоки от организации "Открытое общество", учрежденной американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом. Этот благотворительный институт распространяет пожертвования на либерализацию государственных устройств по всему миру, при этом стран, где его деятельность признают нежелательной, становится все больше.

Израиль

Мики Зоар убежден, что принятие его законопроекта помешает "донорам-антисемитам, подстрекателям и врагам Израиля" помогать тем, кого они поддерживают в его стране. Прежде всего речь идет о леворадикальных организациях "Адала", "Бецелем", "Шоврем штика", "Ир ямим", "Махсом уотч", "Еш дин" и "Новый израильский фонд". Все они получают пожертвования от фонда "Открытое общество", которому около месяца назад Джордж Сорос перевел очередной транш в 18 миллиардов долларов.

"Я намерен продвигать этот важный закон при поддержке главы правительства, чтобы защитить израильскую демократию от попыток враждебных элементов причинить ей ущерб", — заявил депутат кнессета.

Ранее МИД Израиля распространил заявление, посвященное Соросу, в котором утверждается, что "этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту". По словам израильского политолога Авигдора Эскина, миллиардер, занимающий в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes 29-ю строчку, давно стал в этой стране крайне нежелательной персоной — несмотря на еврейское происхождение и биографию человека, пережившего холокост.

"Сорос всегда был системным противником Израиля. Его "Открытое общество" поддерживало и поддерживает структуры, подрывающие политику государства. И речь идет не только о финансировании откровенно антиизраильских маршей, но и о попытках прямого вмешательства в политические процессы в стране", — говорит Авигдор Эскин.

Политолог напоминает, что в ходе предвыборной кампании в Израиле в 2015 году Государственный департамент США перевел 350 тысяч долларов израильской организации OneVoice International, финансируемой Соросом, для противодействия избранию Нетаньяху —данный факт был подтвержден американским конгрессом. На эти деньги с помощью других организаций она целенаправленно занималась поиском компромата на премьера, публиковала против него платные объявления в газетах и распускала слухи.

Год назад в интернет были выложены похищенные хакерами электронные письма с почтовых серверов "Открытого общества". Из них следует, что миллиардер вложил миллионы долларов в борьбу с израильским государством под лозунгом защиты прав национальных меньшинств в этой стране.

Хакеры из DCLeaks обнародовали и еще один любопытный документ — так называемый "список Сороса". Объемное методическое пособие содержит информацию о 226 членах Европарламента, которых "Открытое общество" считает своими идейными союзниками и предполагает привлекать для продвижения либеральных ценностей — в частности, таких, как толерантное отношение к мигрантам в Европе, пропаганда гендерного равенства, легализация однополых браков. В качестве критериев "идейной близости" названы и такие, как европейский вектор развития Украины и противостояние с Россией.

Венгрия

Демарш против Сороса в Израиле стал продолжением скандала, разразившегося весной в Венгрии, когда там был принят закон об образовании с поправками, позволяющими закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), основанный и спонсируемый миллиардером. СМИ отмечали, что появление этого закона стало результатом долгого противостояния Джорджа Сороса и венгерского премьера Виктора Орбана.

© AP Photo / MTI/Zoltan Balogh Протесты против новой системы образования в Венгрии. Апрель 2017 года © AP Photo / MTI/Zoltan Balogh Протесты против новой системы образования в Венгрии. Апрель 2017 года

Глава венгерского правительства неоднократно обвинял десятки финансируемых "Открытым обществом" НКО в том, что они пытаются тайно оказывать влияние на политику его страны — прежде всего на политику ее противодействия миграционной программе Евросоюза. Правоохранительные органы не раз уличали эти организации в том, что они оказывают помощь нелегалам, пытающимся проникнуть в Венгрию для получения статуса беженца. Орбан открыто заявлял, что бюрократы из Брюсселя и Сорос "напали на Венгрию", планируя заместить ее население мигрантами.

По словам Виктора Орбана, проведенные проверки выявили целый ряд нарушений в деятельности иностранных учебных заведений в Венгрии, в том числе CEU. В частности, два диплома, выдаваемых университетом, ставят его в привилегированное положение и лишают венгерские вузы возможности конкурировать с ним.

В защиту CEU прошли многолюдные манифестации в стране, выступил ряд венгерских и зарубежных организаций. Тем не менее в апреле президент Янош Адер подписал закон об образовании с поправками, позволяющими закрыть вуз.

© AFP 2017 / Ferenc Isza Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года © AFP 2017 / Ferenc Isza Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года

Однако борьба Орбана с Соросом на этом не закончилась. После очередного обвинения миллиардером правительства Венгрии в том, что оно не готово принимать у себя мусульманских беженцев, по всей стране прокатились акции протеста против вмешательства в ее внутренние дела. В ходе этой протестной кампании, инициированной не без участия Орбана, на улицах городов были вывешены плакаты с изображением Сороса и требованиями "не соваться" в политику Венгрии.

Ситуацией не преминули воспользоваться радикально-экстремистские группировки, и часть плакатов носила откровенно антисемитский и неонацистский характер — с намеками на еврейское происхождение американского миллиардера. Это, в свою очередь, вызвало протесты как со стороны венгерской еврейской общины, так и со стороны израильского МИД.

© AP Photo / Pablo Gorondi Плакаты с изображением Джорджа Сороса в метро Будапешта © AP Photo / Pablo Gorondi Плакаты с изображением Джорджа Сороса в метро Будапешта

"В скором времени состоялся официальный визит премьера Нетаньяху в Будапешт, в ходе которого он выразил поддержку Виктору Орбану в его критике деятельности Джорджа Сороса. Это было неожиданно, но в Израиле нашло полное понимание", — говорит Авигдор Эскин.

Восточная Европа

Одно за другим к борьбе с заокеанским филантропом подключились и другие восточноевропейские государства. Власти Польши вознамерились остановить распространение в стране денег из Норвегии, которые финансируемый Соросом фонд Batory, управляющий почти миллиардом евро, направляет польским НКО с целью к 2020 году добиться смены правительства. Только в 2014-м Batory распределил между ними около 130 миллионов злотых (примерно 31,7 миллиона евро). В Польше отмечают, что хотя официально декларируется "продвижение парламентской демократии", но на самом деле речь идет о наступлении на традиционные католические ценности, которые поддерживает и большинство населения, и правительство.

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что подконтрольные Соросу организации стремятся уничтожить национальную идентичность польского общества, и поддержал введение правительством в отношении них ограничительных мер. В свою очередь, чешский президент Милош Земан уличил "Открытое общество" в попытках вмешательства во внутренние дела Чехии.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Плакаты с портретами финансиста Джорджа Сороса, президента Европейского совета Дональда Туска и первого вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса во время акции протеста в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Плакаты с портретами финансиста Джорджа Сороса, президента Европейского совета Дональда Туска и первого вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса во время акции протеста в Варшаве

"У меня серьезные вопросы к господину Соросу. Его фонды и структуры финансируют в Румынии около 90 организаций, которые занимаются сомнительной политической деятельностью и организуют протесты", — заявил лидер румынской социалистической партии Ливиу Драгнеа, который призвал к ужесточению контроля над неправительственными организациями.

Политики Болгарии, Сербии и Словакии в разное время сделали похожие заявления.

Соединенные Штаты

В США Джордж Сорос традиционно лоббирует интересы наиболее идейно близкой ему Демократической партии. В 2004 году он потратил 27 миллионов долларов на борьбу с кандидатом от республиканцев Джорджем Бушем-младшим, политику которого он считал опасной для страны и всего мира. Затем он участвовал в создании и финансировании Демократического альянса, объединяющего прогрессистов внутри Демпартии. На прошлогодних президентских выборах поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон и стал одним из наиболее яростных критиков избранного президентом Дональда Трампа.

Немалые средства — порядка 600 миллионов долларов — миллиардер вложил в кампанию за реформы в американском законодательстве, направленные на легализацию марихуаны и отмену уголовных наказаний за употребление наркотиков. В основном его пожертвования направлялись НКО "Альянс по наркополитике" со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

На исходе лета на сайте Белого дома появилась петиция с требованием поставить Сороса вне закона и конфисковать его активы в связи с обвинениями в терроризме. Автор заявляет, что мультимиллиардер виновен в "дестабилизации и актах мятежа" против Соединенных Штатов, недолжном и нездоровом влиянии" на Демократическую партию страны и финансировании "десятков, а может быть, и сотен" подрывных организаций, стремящихся привести нынешнюю администрацию к "коллапсу". Он призывает квалифицировать действия Сороса как особую форму терроризма, "идущую изнутри".

Под петицией поставили свои подписи более 150 тысяч американцев.

© AP Photo / Kevin Wolf Американский миллиардер Джордж Сорос © AP Photo / Kevin Wolf Американский миллиардер Джордж Сорос

Великобритания

Считается, что больше всех других от действий Джорджа Сороса пострадало Соединенное Королевство. Еще в сентябре 1992 года он заработал за один день больше миллиарда долларов, провернув мощную операцию на валютном рынке — скупив огромную сумму британских фунтов стерлингов и обменяв ее на немецкие марки. Это вызвало мгновенное обесценивание британской валюты, после чего его стали называть "человеком, который обвалил Банк Англии". И хотя многие считают, что личная роль миллиардера в катастрофическом обвале фунта сильно преувеличена, факт остается фактом: активность Сороса была замечена другими игроками, которые следом за ним также стали продавать британские деньги и скупать валюту других государств, что и привело к финансовому катаклизму.

Обвал фунта вызвал в Великобритании экономический кризис, подорожали товары, резко выросла безработица. Эти последствия стране пришлось преодолевать несколько лет.

Новая атака на Соединенное Королевство состоялась буквально на днях. На сей раз мишенью стал сам Букингемский дворец. Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материалы, свидетельствующие об офшорных инвестициях королевского двора. И хотя формально эти действия не противоречат закону (доходы королевы налогами не облагаются), но имиджу монаршей семьи нанесен чувствительный удар.

То, что за атакой стоит Сорос, сомнений не вызывает — фонд "Открытое общество" является самым известным и крупным спонсором консорциума.

Мировой пожар в крови

В России деятельность "Открытого общества" в 2015 году была признана нежелательной и прекращена. Пик ее активности здесь пришелся на 90-е, когда страна встала на путь либеральных и демократических реформ. Политолог, а в то время — известный политик Сергей Станкевич хорошо помнит этот период. Он называет американца "Троцким XXI века".

"Лев Троцкий хотел мировой революции, он считал, что пришла пора объединить человечество едиными ценностями, единой идеей и под единым руководством. Национальные государства он считал устаревшими. Джорджем Соросом движет примерно та же идея: он считает национальные государства анахронизмом и убежден, что настало время объединить человечество под либерально-демократическими ценностями и под единым либерально-демократическим руководством", — говорит Сергей Станкевич.

© AP Photo / MTI/Zoltan Balogh Протесты против новой системы образования в Венгрии. Апрель 2017 года © AP Photo / MTI/Zoltan Balogh Протесты против новой системы образования в Венгрии. Апрель 2017 года

Троцкий добивался своих целей путем революций и революционных войн. Сорос считает, что для реализации его задач необходимо, чтобы в какой-то критической группе стран пришли к власти либерально-демократические правительства, которые затем объединят усилия и будут распространять свои ценности на оставшуюся часть мира.

"Именно такая идея захватила этого во всех отношениях незаурядного человека. Он накопил для этого большой объем денег, создал необходимую организационную структуру и начал воплощать ее в жизнь. Однако поскольку его цели предполагают не просто объединение усилий разных стран, а их унификацию и растворение, то его деятельность встречает все более яростное сопротивление национальных правительств. Это произошло в России, это происходит сейчас во многих других странах мира, и число этих стран все растет", — подытоживает Станкевич.