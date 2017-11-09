Госдеп считает, что сейчас не время для переговоров с КНДР

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США считают, что сейчас не время для переговоров с КНДР, так как у этой страны нет "серьезного настроя", заявила на брифинге представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Сейчас не время для переговоров. В какой-то момент, если Северная Корея продемонстрирует серьезный настрой и интерес к денуклеаризации,…тогда, возможно, мы можем рассмотреть это (возможность переговоров), но они все еще не демонстрируют серьезного настроя по этому вопросу", — сказала Науэрт журналистам.

Она отметила, что США продолжают просить страны оказывать максимальное давление на КНДР. В частности, по ее словам, Китай сделал многое по этому направлению.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.