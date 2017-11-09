Косачев прокомментировал сообщения WikiLeaks о вредоносном коде ЦРУ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал "проникновением в мастерскую теории заговора против американской исключительности" расследование WikiLeaks о вредоносном коде ЦРУ США, который маскируется, в частности, под программу российской компании "Лаборатория Касперского".

Ранее WikiLeaks запустил новый проект Vault 8. Публикации содержат исходный код программ ЦРУ и анализ их работы. Wikileaks утверждает, что используемый ЦРУ инструмент Hive позволяет относить работу вредоносных программ к доменам, которые не выглядят подозрительно. При этом созданные ЦРУ сертификаты аутентификации имитируют те, что используются реальными компаниями. Wikileaks сообщает о трех случаях, когда Hive имитировал сертификаты "Лаборатории Касперского".

"Крохотное, сквозь скважину, проникновение в мастерскую обеспечения теории заговора против американской исключительности. Когда вокруг враги, а друзьям никуда не деться, кроме как быть с нами, любимыми. И все и всякие средства массовой информации опять смолчат в тряпочку", — написал Косачев в Facebook.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.