Рогозин высмеял ЦРУ за вирус, маскирующийся под "Лабораторию Касперского"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение о вредоносном коде ЦРУ США, который маскируется под "Лабораторию Касперского". Он заявил, что "русские хакеры", о которых так много говорят в США, такие же "русские", как сам Рогозин — балерина Большого театра.

Ранее в четверг портал Wikileaks сообщил, что ЦРУ использовало инструмент для маскировки своих программ так, что источниками вирусов кажутся другие компании, в частности, "Лаборатория Касперского".

Wikileaks утверждает, что используемый ЦРУ инструмент Hive позволяет относить работу вредоносных программ к доменам, которые не выглядят подозрительно. При этом созданные ЦРУ сертификаты аутентификации имитируют те, что используются реальными компаниями. Wikileaks сообщает о трех случаях, когда Hive имитировал сертификаты "Лаборатории Касперского".

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.