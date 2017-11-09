США призвали открыть порты в Йемене для доставки гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США призывают открыть заблокированные арабской коалицией порты в Йемене для поставок гуманитарной помощи, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.
"Закрытие портов вызывает наши серьезные опасения", — сказала Науэрт на брифинге.
По ее словам, США "хотели бы, чтобы продовольственная и медицинская помощь могла быть доставлена в порты". "Мы бы хотели, чтобы порты были открыты для помощи, и люди перестали бы страдать", — сказала представитель госдепа.