США призвали открыть порты в Йемене для доставки гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США призывают открыть заблокированные арабской коалицией порты в Йемене для поставок гуманитарной помощи, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам.

"Закрытие портов вызывает наши серьезные опасения", — сказала Науэрт на брифинге.

По ее словам, США "хотели бы, чтобы продовольственная и медицинская помощь могла быть доставлена в порты". "Мы бы хотели, чтобы порты были открыты для помощи, и люди перестали бы страдать", — сказала представитель госдепа.