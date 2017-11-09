Республиканский кандидат в сенат США стал фигурантом серии секс-скандалов

Кандидат в американский сенат от Республиканской партии Рой Мур в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017

Кандидат в американский сенат от Республиканской партии Рой Мур в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американка обвинила республиканца Роя Мура, избирающегося в сенат США, в сексуальных домогательствах, которые имели место, когда ей было всего 14 лет, пишет газета Washington Post.

Проживающая в штате Алабама Ли Корфман заявила изданию, что в 1979 году Мур, занимавший тогда пост в местной прокуратуре, привез ее домой, где позволил себе откровенные прикосновения. Девочке тогда было 14 лет, а Муру 32.

В сентябре Мур выиграл республиканские праймериз в Алабаме, хотя его противника поддерживал президент Дональд Трамп. Выборы в сенат от штата должны состояться в декабре.

Мур категорически отрицает обвинения. "Это абсолютная ложь, это политическая атака в результате отчаяния со стороны Демократической партии и Washington Post", — заявил он.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что если рассказанная женщиной история является правдой, Мур должен отказаться от участия в выборах.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.