Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на "беспредел" в Донбассе

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Российское постпредство при ОБСЕ призывает организацию обратить внимание на сообщения о мародерстве и вымогательстве на линии соприкосновения в Донбассе заявил глава дипмиссии Александр Лукашевич.

"Крайнюю тревогу вызывают не только обстрелы со стороны ВСУ, но и чинимый украинскими военными и добровольцами беспредел на линии соприкосновения. СММ докладывала о случаях мародерства. Третьего ноября наблюдатели стали свидетелями грубого задержания мирного жителя на пункте пропуска в Станице Луганской. Украинские пограничники наставили на него автомат, кричали и взяли под стражу", — сказал он в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, это не единичный случай. Со ссылкой на СМИ Лукашевич рассказал о том, что украинские силовики останавливают на линии соприкосновения мирных жителей и удерживают их, "требуя выкупа у родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей командиров ополчения".

"Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии соприкосновения", — добавил он.