ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Украины под надуманными предлогами не пускают на свою территорию зарубежных журналистов, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Зарубежных журналистов не пускают в страну под надуманными предлогами. Седьмого ноября Служба безопасности Украины высадила из поезда Москва — Одесса журналиста РИА Новости Захара Виноградова, допросила его и без объяснения причин выдворила из страны, запретив въезд на пять лет", — сказал он, выступая в четверг на очередном заседании постоянного совета организации.

Таким образом СБУ попыталась не допустить Виноградова посетить Житомир, где продолжается суд по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за его публикации, отметил постпред.

Он напомнил, что ранее в Киеве сотрудники украинских спецслужб задержали корреспондента "Первого канала" Анну Курбатову. В конце августа появилась информация, что Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Позже СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на три года.

Лукашевич подчеркнул, что российские журналисты не единственные, по отношению к кому "применяются репрессии". В конце августа украинские силовые структуры выдворили из страны двух испанских журналистов Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиегу. Впрочем, впоследствии запрет на въезд на Украину был снят.

Направлявшегося в Киев Виноградова 7 ноября сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине.