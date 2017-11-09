Турция считает неприемлемым отпуск для осужденного в Греции террориста

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости, Федор Смирнов. МИД Турции назвал неприемлемым двухдневный отпуск для главаря греческой террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфонтинаса, осужденного 15 лет назад на 11 пожизненных сроков, в частности, за причастность к убийству турецких дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как сообщали ранее греческие СМИ, Куфонтинас получил свой первый отпуск и на два дня выйдет из тюрьмы. Тюремный совет, в который входит прокурор, рассмотрел его просьбу об отпуске и счел ее приемлемой.

"Мы узнали, что получил разрешение на двухдневный отпуск второй по значимости член террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас, который отбывает пожизненное заключение за убийство пресс-атташе посольства Турции в Афинах Четина Гёргю и попытку покушения на заместителя турецкого посла Дениза Бёлюкбаши в 1991 году, а также за соучастие в убийстве заместителя посла Халюка Сипахиоглу в 1994. Для нашей страны неприемлемы подобные действия по отношению к террористу, который замешан в убийствах наших дипломатов", — говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что такая терпимость к террористу, "руки которого по локоть в крови, является неуважением к памяти погибших дипломатов".

"Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975–2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек. В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов пять сотрудников американской дипмиссии.