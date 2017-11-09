Автор петиции за русские школы в Латвии недоволен темпом сбора подписей

РИГА, 9 ноя — РИА Новости. Петиция за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования должна была набрать 10 тысяч подписей за несколько часов, а не за две недели, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom автор инициативы Денис Бартецкий.

Сбор подписей под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, был объявлен 26 октября. Отметка в 10 тысяч, которую необходимо достичь, чтобы петиция была передана в сейм, была преодолена на портале общественных инициатив Латвии в среду.

По словам Бартецкого, после пересмотра всех собранных подписей часть из них может быть признана недействительными.

"То, что количество этих подписей собрано, не значит, что все эти подписи будут иметь силу. Могли проголосовать неграждане, подписи которых не будет засчитаны. А то, что это произошло за 13 дней, показывает, что общество у нас очень аморфное. Эта тема должна волновать каждого. Это не очень хороший результат. По таким темам 10 тысяч нужно набирать за несколько часов", — заявил Бартецкий.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.

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