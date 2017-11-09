ОАЭ призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ливан

БЕЙРУТ, 9 ноя — РИА Новости. МИД Объединенных Арабских Эмиратов потребовал от своих граждан воздержаться от поездок в Ливан, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид.

По данным телеканала, ОАЭ потребовали от граждан не ехать в Ливан как из Эмиратов, так и из любой другой страны.

Ранее Саудовская Аравия и Кувейт потребовали от своих граждан покинуть Ливан в кратчайшие сроки в связи с нестабильной ситуацией в стране.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.