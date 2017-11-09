Трамп может обсудить с Путиным тему "вмешательства России" в выборы в США

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным может обсудить тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В эфире телеканала Fox News ведущий поинтересовался, может ли быть затронута данная тема на переговорах двух лидеров. "Этот вопрос часто обсуждается", — сказала Науэрт. Она также заявила, что "спецслужбы США ясно указали на вмешательство РФ в выборы".

Впрочем, представитель госдепартамента не подтвердила сам факт встречи. Когда ведущий попросил ее прокомментировать сообщения о том, что "Трамп и Путин могут встретиться в пятницу во Вьетнаме" на саммите АТЭС, она ответила, что "на данный момент у нас еще ничего не зафиксировано".

"Обычно мы планируем масштабные встречи. Это не то. Может быть, это будет встреча "на ходу", — пояснила Науэрт.

США обвиняют РФ во вмешательстве в американские выборы в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.