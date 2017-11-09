Эксперт: изменения в Эр-Рияде отразятся на характере альянсов в регионе

КАИР, 9 ноя — РИА Новости. Происходящие в Саудовской Аравии изменения во внутренней политике скажутся на характере альянсов в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости эксперт ведущего египетского исследовательского центра "Аль-Ахрам" по Персидскому заливу Моатаз Салама.

В апреле 2016 года Саудовская Аравия объявила детали плана "Видение-2030" по снижению зависимости экономики страны от нефти, развитию частных секторов экономики, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма.

Автором плана выступил наследный принц Мухаммед бен Салман, которого многие считают главным реформатором в стране. В ноябре принц, возглавив Комитет по борьбе с коррупцией, приказал задержать и отстранить от управления бизнесом около 40 влиятельных лиц, в том числе ряд членов королевской семьи.

"Изменения, которые происходят в королевстве, обязательно отразятся на регионе… Диверсификация экономики приведет к диверсификации коалиций и изменению образа отношений королевства, которое ранее опиралось на финансовые рычаги и поощрения, а теперь обязательно перейдет к другого рода альянсам", — заявил египетский эксперт, не уточнив конкретно, о каких новых альянсах может идти речь.

Он отметил, что ранее альянсы в регионе строились, в первую очередь, на нефтяном факторе, как, например, существующий с 1981 года Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По мнению собеседника агентства, будущее этого альянса и его вес окажется под вопросом в связи с изменениями в саудовском королевстве.

"Этому есть ясный пример: в рамках программы реформ "Видение-2030" королевство стремится на запад к Красному морю. Это вызывает вопросы о будущем ССАГПЗ и его весе", — заявил египетский эксперт.

Салама также отметил сопутствующие реформам изменения в саудовском обществе: по его словам, сотни тысяч молодых саудовцев получили высшее образование за границей, и это обязательно скажется на политической, экономической и социальной сферах государства.

Как сказал эксперт, "королевство меняется изнутри, и совершенно точно, что эти внутренние изменения отразятся на внешних связях".