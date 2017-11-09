Финляндия планирует увеличить военный контингент в Афганистане

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Финляндии рассматривает просьбу США об увеличении численности военного контингента в Афганистане, руководство внешнеполитического ведомства поддерживает эту просьбу, рассказал в четверг министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё, которого цитирует агентство STT.

Финляндия уже направила в Афганистан около 30 человек, которые занимаются обучением афганских силовых структур. Вопрос об увеличении финского контингента поднимал и министр обороны США Джеймс Мэттис, находившийся в стране 6-7 ноября с официальным визитом, уточняется в сообщении.

"Насколько я понял внешнеполитическое руководство, есть желание немного увеличить (контингент — ред.), но насколько именно, остается вопросом", — сказал министр.

Настоящий мандат позволяет Финляндии увеличить контингент до 40 человек, данное решение потребует одобрения парламента, уточняет агентство.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшие месяцы намерено увеличить число своих военнослужащих в миссии Resolute Support ("Решительная поддержка") примерно на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину новичков в Афганистан направят США, остальных — другие страны-члены альянса.