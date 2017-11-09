США видят "позитивные признаки" со стороны Китая в вопросе КНДР

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США видят "позитивные признаки" со стороны Китая в вопросе решения ядерной проблемы КНДР, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы видим позитивные признаки со стороны Китая, что они осознают, что КНДР представляет угрозу не только для них, но и для мирового сообщества", — написала Науэрт в Twitter.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином призвал все мировое сообщество, и Россию в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а Китай — действовать быстрее и эффективнее. Он поблагодарил председателя КНР за его последние усилия по ограничению торговли с КНДР, а также за обрыв всех банковских связей с Пхеньяном.