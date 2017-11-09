США ждут от России заверений в готовности работать по КНДР, ИГ* и Сирии

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США рассчитывают получить от РФ заверения в готовности работать по КНДР, борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также по расширению зон перемирия в Сирии, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Мы рассчитываем получить от России заверения по сферам, где мы можем работать вместе, включая оказание давления на КНДР, борьбу с ИГ* и расширение зон перемирия в Сирии", — написала Науэрт на своей странице в Twitter.

We are looking for #Russia assurances on areas where we can work together, including the pressure campaign on #NorthKorea, the fight against #ISIS and expanding ceasefire zones in #Syria. — Heather Nauert (@statedeptspox) 9 ноября 2017 г.

Она также подчеркнула, что США "заинтересованы в переговорах с Россией, если они будут ориентированы на результат".

В четверг президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Пекине призвал все мировое сообщество, и Россию в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина может состояться в ближайшее время на саммите АТЭС во Вьетнаме.

* Террористическая организация, запрещенная в России