Власти Чили не пустили в страну Майка Тайсона

МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Легендарный боксер Майк Тайсон не смог в четверг въехать на территорию Чили из-за нарушения законодательства, сообщила полиция.

"Детективы международной полиции снова посадили Майка Тайсона на обратный рейс из-за невыполнения им закона об иностранцах", – говорится в сообщении полицейского ведомства Чили в микроблоге в Twitter

В 2007 году Тайсона был приговорен в США к 24 часам тюремного заключения и трем годам испытательного срока за хранение наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения. По закону об иностранцах, полиция Чили имеет право запретить въезд людям, которые имели подобные нарушения закона или приговоры в своей стране.

Тайсон планировал в Чили принять участие в мероприятии, организованном одним из телеканалов.