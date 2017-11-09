WikiLeaks: ЦРУ скрывало источник своих вирусов, маскируясь под Kaspersky

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Созданный специалистами ЦРУ США код позволяет маскировать работу вредоносных программ ведомства так, что при проверке источником вируса кажутся другие реально существующие организации и фирмы, в частности компания "Лаборатория Касперского", сообщает портал WikiLeaks.

По данным сайта, инструмент носит название Hive. Его задача состоит в том, чтобы даже в случае выявления вируса на компьютере проверка его источника не указала на ЦРУ. Hive позволяет относить работу нескольких вредоносных программ к разным доменам, которые арендуются ЦРУ на общедоступном сервере.

Домены не выглядят подозрительно. Информация, полученная через вредоносные программы ведомства, перенаправляется в базу данных ЦРУ. Оставшийся трафик остается на "маскировочном" сервере.

При этом сертификаты аутентификации программных закладок, созданные ЦРУ, имитируют те, что используются реально существующими компаниями и организациями. В частности портал сообщает о трех случаях, когда инструмент создавал имитацию сертификатов компании "Лаборатория Касперского".

Сайт запустил новый проект под названием Vault 8. Публикации содержат исходный код программ ЦРУ и анализ их работы. Некоторые из программ уже фигурировали в пакете документов ЦРУ Vault 7.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.