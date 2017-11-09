В Эстонии мать "агента ФСБ" заявила, что сын просто учился на программиста

ТАЛЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Молодой человек, которого эстонские следственные органы подозревают в подготовке компьютерного преступления, учился на программиста в Кохтла-Ярве и никогда не был замечен в чем-либо предосудительном, заявила Sputnik Эстония мама арестованного Елена Пасовец.

Двадцатилетний гражданин России был задержан на пограничном пункте в Нарве 4 ноября. Харьюский уездный суд поместил его под арест. Как сообщила пресс-служба Полиции безопасности, якобы сотрудничающий с ФСБ юноша был задержан по подозрению в подготовке киберпреступления против государственных учреждений Эстонии.

Пасовец рассказал, что она и ее сын — жители города Кингисепп, а в Эстонию мальчик поехал учиться. Семья не богата, в прибалтийской республике же он бесплатно учился в колледже.

"После его окончания сын решил продолжить обучение в Эстонии и поступил на специальность программиста в вуз Кохтла-Ярве", — рассказала она.

По словам матери студента, случившееся стало для нее полной неожиданностью, так как ее сын никогда не был замечен в каких-либо противоправных действиях.

"Он не курит, не употребляет алкоголь. У него серьезные отношения с девушкой, на которой он хотел жениться. 4 ноября, когда его задержали, он, как обычно, ехал домой, он каждые выходные приезжал. Ему двадцать лет. Какой агент ФСБ? Это просто в голове не укладывается", — задалась вопросом Пасовец.

С арестованным сыном матери пока поговорить не удается, приехать в Эстонию она пока тоже не может, потому что на оформление необходимых документов потребуется время.

"Конечно, я надеюсь, что все закончится хорошо и нам удастся доказать его невиновность. Правда, услуги хорошего адвоката стоят больших денег, которых у меня нет. Возможно, российское посольство сможет нам чем-нибудь помочь. Но в Эстонию я больше не пущу сына никогда", — сказала Елена Пасовец.

Посольство России в Эстонии 8 ноября направило МИД республики ноту и запросило о встрече консула с арестованным.

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