В Египте преступники пытались продать почти 500 древних артефактов

КАИР, 9 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция Египта задержала банду, намеревавшуюся продать на "черном" рынке почти пятьсот древних артефактов, говорится в распространенном заявлении МВД страны.

По имеющейся информации, банда действовала в провинции эль-Фаюм, ей удалось незаконным путем получить 464 артефакта, в том числе древнеегипетские глиняные погребальные статуэтки "ушебти", деревянные статуэтки и маски, элементы саркофагов.

Полицейские вышли на след преступников, когда те занимались активным поиском покупателей. Задержаны пять подозреваемых, они дают признательные показания.