Макрон предлагает внести поправки в ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Иранскую ядерную сделку 2015 года необходимо сохранить, однако в настоящих условиях этот документ требует ряд поправок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Дубае.

"Мы должны сохранить ядерное соглашение 2015 года, поскольку решение о выходе из него приведет либо к немедленной войне, либо к полному отсутствию контроля, который спровоцируют ситуацию, схожую с КНДР", — заявил французский президент. Трансляция выступление была организована в Periscope Елисейского дворца.

Вместе с тем, Макрон считает, что в сложившейся ситуации соглашение 2015 года перестало быть исчерпывающим и необходимо дополнить его новыми положениями.

"Вместе с тем в нашей ситуации я полагаю, что заключенное в 2015 году соглашение больше не является достаточным. Не нужно пересматривать или отменять его, но необходимо дополнить его двумя новыми положениями", — пояснил французский лидер.

По его словам, во-первых, нужно начать обсуждение "чрезвычайно опасной" баллистической активности Ирана в регионе. Следует также более четко определить границы ядерной программы Ирана и, в случае необходимости, прибегнуть к санкциям. Наконец, по мнению Макрона, нужно также "ограничить иранскую гегемонию в регионе".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В середине октября этого года в обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".