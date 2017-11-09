Макрон заявил, что не хочет быть предводителем Европы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стремится стать единоличным предводителем Европы, бремя ответственности за единую Европу должны взвалить на себя лидеры нового поколения, которым нужно не допустить прихода к власти евроскептиков.

Отвечая в интервью изданию Time на вопрос, хочет ли он быть предводителем европейского континента, Макрон сказал: "Классическим французским ответом было бы "да". Но я считаю, что это ошибка… Я не хочу быть предводителем Европы. Я хочу быть одним из лидеров нового поколения, которые убеждены в том, что наше будущее – это будущее Европы".

По мнению французского президента, сегодня европейским лидерам необходимо четко формулировать свои цели. В противном случае существует опасность прихода к власти евроскептиков.

"Если вы не заявляете о новой цели, то оставляете пространство для тех, кто сомневается в Европе. Именно так я победил Марин Ле Пен. И именно поэтому я настоятельно рекомендую другим (лидерам – ред.) в Европе не стесняться. Если вы будете нерешительными в вопросе Европы, то вы позволите крайним уничтожить вас", — заключил он.

Макрон подчеркнул, что хотел бы видеть свою страну "частью мирового лидерства в экономике, финансах и цифровом пространстве". "Я полагаю, что мы можем играть очень важную роль в области налаживания многосторонних отношений", — добавил французский президент.

По мнению Макрона, Франция, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, должна играть ведущую роль в этой организации.