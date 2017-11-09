МИД Польши запретил въезд в страну главе Института нацпамяти Украины

ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить въезд в республику главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах.
"Мы не будем информировать об этом украинскую сторону. Мы хотим, чтобы каждый сам убедился на границе, въедет он в Польшу или нет", — цитирует газета слова источника.
При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.
Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.