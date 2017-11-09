МИД Польши запретил въезд в страну главе Института нацпамяти Украины

ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить въезд в республику главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах.

Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

"Мы не будем информировать об этом украинскую сторону. Мы хотим, чтобы каждый сам убедился на границе, въедет он в Польшу или нет", — цитирует газета слова источника.

При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией*. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939-1945.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.