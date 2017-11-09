Макрон назвал условие, при котором Трамп приедет на саммит по климату

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сможет приехать на саммит по климату в Париже 12 декабря только если сам заявит о том, что "решил присоединиться к клубу", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Time.

Саммит по климату, где будет обсуждаться финансирование проектов в рамках парижского соглашения, пройдёт в Париже 12 декабря.

Как сообщил изданию Макрон, среди гостей саммита не будет Трампа, "если только вы не получите от него самого заявление о том, что он решил присоединиться к клубу".

Президент Франции добавил, что "невозможно передоговориться с более чем 180 или 190 странами", при этом, по его мнению, Трамп не предлагал альтернативных решений по вопросу климата.

Макрон отметил, что "сегодня де факто мы (Франция — ред.) являемся частью глобального лидерства по вопросу изменения климата".

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.