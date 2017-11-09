РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Каталонские депутаты назвали провозглашение независимости "символическим"

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (406)
18:2009.11.2017
0410
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники всеобщей забастовки в Каталонии на митинге в Барселоне. Архивное фотоУчастники всеобщей забастовки в Каталонии на митинге в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 9 ноя – РИА Новости. Председатель каталонского парламента и еще несколько бывших депутатов в ходе судебных слушаний в Верховном суде Испании в Мадриде заявили, что провозглашение независимости 27 октября носило лишь "символический характер", сообщает газета La Vanguardia.

Участники митинга в поддержку бывших представителей женералитета Каталонии в Барселоне. 2 ноября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Митингующие заблокировали работу железнодорожного вокзала в Барселоне

В ходе слушаний спикер парламента Каталонии Карме Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали бывшие члены президиума парламента Луис Короминас и Луис Гино. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим", сообщает газета со ссылкой на свои источники, присутствующие на заседании, которое проходит за закрытыми дверями.

Председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и остальные пять членов президиума распущенного парламента автономного сообщества дают в четверг показания в Верховном суде Испании, расположенном в Мадриде.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон перед пресс-конференцией в Брюсселе. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Maeterlinck
Бельгийский суд освободил бывшего лидера Каталонии Пучдемона на поруки
Помимо Форкадель прокуратура предъявила обвинения Луису Короминасу, Луису Гино, Анне Симо, Рамону Барруфету (члены коалиции "Вместе за "да"), а также представителю коалиции "Да, это возможно" (входит Podemos) Жоану Жозепу Нуэте. Именно президиум парламента принял решение о передаче на голосование депутатов резолюции о провозглашении независимости Каталонии. Прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.
Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

В голосовании в парламенте 27 октября отказались принять участие представители оппозиционных партий, 53 депутата от партии "Граждане", каталонской Соцпартии и "Народной партии" покинули зал заседания. Голосование было тайное. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 депутатов, 10 выступили против, еще двое опустили пустые бюллетени. Резолюция не была опубликована в Официальном бюллетене парламента.

Сторонники независимости Каталонии, заблокировавшие вокзал и железнодорожные пути в Жироне, во время забастовки. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Даниил Африн
Перейти в фотобанк
В Каталонии проходят массовые митинги в день всеобщей забастовки
Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Тридцатого октября каталонский парламент официально признал, что распущен.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена