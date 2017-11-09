Каталонские депутаты назвали провозглашение независимости "символическим"

МАДРИД, 9 ноя – РИА Новости. Председатель каталонского парламента и еще несколько бывших депутатов в ходе судебных слушаний в Верховном суде Испании в Мадриде заявили, что провозглашение независимости 27 октября носило лишь "символический характер", сообщает газета La Vanguardia.

В ходе слушаний спикер парламента Каталонии Карме Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали бывшие члены президиума парламента Луис Короминас и Луис Гино. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим", сообщает газета со ссылкой на свои источники, присутствующие на заседании, которое проходит за закрытыми дверями.

Председатель парламента Каталонии Карме Форкадель и остальные пять членов президиума распущенного парламента автономного сообщества дают в четверг показания в Верховном суде Испании, расположенном в Мадриде.

Помимо Форкадель прокуратура предъявила обвинения Луису Короминасу, Луису Гино, Анне Симо, Рамону Барруфету (члены коалиции "Вместе за "да"), а также представителю коалиции "Да, это возможно" (входит Podemos) Жоану Жозепу Нуэте. Именно президиум парламента принял решение о передаче на голосование депутатов резолюции о провозглашении независимости Каталонии. Прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

В голосовании в парламенте 27 октября отказались принять участие представители оппозиционных партий, 53 депутата от партии "Граждане", каталонской Соцпартии и "Народной партии" покинули зал заседания. Голосование было тайное. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 депутатов, 10 выступили против, еще двое опустили пустые бюллетени. Резолюция не была опубликована в Официальном бюллетене парламента.

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Тридцатого октября каталонский парламент официально признал, что распущен.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.