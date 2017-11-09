МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Французский Мариньян и российская Евпатория, один из главных крымских курортов, станут городами-побратимами. Решение, о котором стало известно после встречи мэра Мариньяна Эрика Льё Диссэза с депутатами Госдумы Русланом Бальбеком и Светланой Савченко в Госдуме, было принято при посредничестве представителя ДНР во Франции Юбера Файяра. Как рассказал РИА Новости Файяр, весной 2018 года представительная французская делегация посетит Крым. "Наши собеседники выразили мнение, что не будь референдума 2014 года, сейчас в Крыму проходили бы такие же боевые действия, как в Донбассе, и даже худшие", — рассказал Руслан Бальбек.

Открыть посольство ДНР во Франции

В ходе президентской кампании, завершившейся во Франции в этом году, трое из пяти ведущих кандидатов с общим рейтингом более 60% поддержали сближение с Россией, в том числе и по вопросу о Крыме. Тем не менее на утвердившийся после выборов курс их позиция никак не повлияла. "Если бы на выборах в этом году победил Франсуа Фийон, внешнеполитическая линия сегодня была бы совершенно иной, — рассказал Фаяйр РИА Новости. — А при Макроне ожидать перемен не приходится. Однако кое-что мы можем сделать сами, что доказывает побратимство Евпатории и Мариньяна. У нас имеются и другие проекты".В сентябре 2017 года Файяр предпринял собственную попытку сблизить Россию и Францию, открыв представительство непризнанной Донецкой народной республики в Марселе. Учреждение насчитывает пятерых сотрудников, занимающихся гуманитарной работой по широкому профилю — от конференций до содействия французским гражданам, воюющим в Донбассе. В Россию Файяр прилетел с грузом помощи. Потом посылка была доставлена в Донецк.

"Я делаю то, чем и может заниматься официальный представитель: занимаюсь организацией программ обмена в различных их формах. Школьники, студенты, поездки из одной страны в другую и наоборот, конференции по реинформации, то есть по доведению до сведения французской аудитории того, что она не знает о Донбассе", — объясняет Файяр.

Источники РИА Новости в ДНР и ЛНР подтвердили, что французские добровольцы, наряду с сербами, составляют самый многочисленный контингент иностранцев из дальнего зарубежья, приехавших помогать Донбассу. Чаще всего волонтеры из Пятой республики — бывшие военные, офицеры и контрактники, люди, имеющие боевой опыт, однако есть среди них и политические активисты и просто люди, привлеченные политическими новостями, одиночки.

РИА Новости удалось выяснить, что по своим взглядам это, как правило, умеренные националисты, отделяющие себя от ультраправых с расовой компонентой, вставших на сторону Киева. Среди прибывших из Франции волонтеров популярны идеи евразийских философов, чьи труды переведены с русского языка. Некоторое время в Донбассе рассматривали возможность создания отдельного французского отряда, сообщают в ДНР.

Посол Донецка и месть Украины

Юбер Файяр рассказал РИА Новости, что гордится попаданием в базу "Миротворец" и в список невъездных на Украину. "Отношения с Киевом у меня испортились да такой степени, что уже трудно вспомнить все неприятности, которые мне были доставлены. По собственным источникам украинцы узнали, где я живу, разгласили мой адрес и вывесили в интернете фотографию моего дома. Разве это в порядке вещей? Потом они потребовали от Франции, чтобы та закрыла представительство ДНР, но ничего не добились, — говорит Файяр. — В день, на который мы назначили открытие, два полковника из Украины собирались прибыть в Марсель и остановиться в том же отеле, где мы планировали мероприятие. Провокация? Я узнал об этом случайно: у администрации отеля. Тогда я позвонил в посольство Украины в Париже, стал расспрашивать. В итоге удалось спугнуть их: никто из украинцев, хоть и забронировали номера, на наше открытие не приехал. Это странное давление с их стороны: украинцы согласовали митинг у нашего здания, но на демонстрацию так никто и не явился".

Утвердившись в статусе представителя независимого государства, Файяр попробовал поступить соответственно — установить отношения с Министерством иностранных дел Франции, но натолкнулся на стену молчания. "Я звонил, они брали трубку и ничего не отвечали мне. Кто-то из сотрудников предложил вести коммуникацию письменно, однако реакции все равно не последовало. Как посланник ДНР, я счел необходимым представиться Министерству иностранных дел, это моя обязанность! А то, что они не стали вести со мной дела, ничего не меняет. Признанная или нет, Донецкая республика продолжает существовать: работают органы правопорядка, юстиция, есть прекрасная опера. Улицы в Донецке чище, чем в некоторых городах ЕС, которые я посещал", — говорит Файяр.

Не получив поддержки в МИД, посланник смог найти ее у бывшего главы "Репортеров без границ", нынешнего мэра крупного города Безье Робера Менара. "Я разговаривал с ним в качестве представителя ДНР, и он сказал мне, что в Безье я среди друзей", — вспоминает Файяр.

Философы-евразийцы воюют в Донбассе

У присутствия французов на Донецкой земле есть и своя теневая сторона, подробностями которой с РИА Новости поделились источники в ДНР. В 2014 году и позже из Пятой республики, чтобы воевать на стороне Киева, стали прибывать ультраправые активисты, некоторые из которых имели опыт боевых действий против сербов на стороне хорватов еще в 1990-е. "Часто это люди, придерживающиеся неонацистских взглядов, которых на Украине привлекает возможность спокойно заявлять о них, — рассказали РИА Новости в ДНР. — Мы же, со своей стороны, пробуем, как можем, вести отбор кандидатов, и больше всего нас интересует отношение к правому радикализму. Ведь испанские добровольцы, также воюющие у нас, — левые".

В случае с французскими волонтерами тест на радикализм особенно важен, поскольку основная масса прибывших и прибывающих придерживаются очень правых взглядов, но часто недостаточно хорошо знают Россию и Донбасс.

"Роль переведенных на французский язык евразийских философов действительно велика, говоря о причинах своего решения, чаще всего упоминают про них. Однако в случае с французами типизация дается непросто, иногда уже на Донецкой земле они ссорятся по своим политическим убеждениям, и трудно становится объединить их", — говорят в ДНР. Неорганизованность, недостаточное знание русского языка иногда приводят к проблемам, сообщают в республике, из-за чего проекты создания французского подразделения до сих пор откладываются.