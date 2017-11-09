Косачев прокомментировал требование зарегистрировать RT America иноагентом

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США применяют дискриминационные меры к СМИ, которые распространяют неудобную точку зрения для американских властей, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона в отношении российского телеканала RT.
"В данном случае речь идет о не наведении порядка, не об утверждении законности, а об односторонней дискриминации определенного СМИ, которое распространяет неудобную, с точки зрения американских властей, информацию о США, их внешней и внутренней политике и о том, что происходит в современном мире", — сказал сенатор журналистам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.