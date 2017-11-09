Сбежавший от российского суда француз вернулся во Францию

ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости. Бывший директор центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск" Иоанн Барберо, заочно приговоренный в России к 15 годам колонии строгого режима за распространение детской порнографии, вернулся во Францию и в четверг был принят в министерстве иностранных дел, сообщил заместитель официального представителя французского внешнеполитического ведомства Александр Жиоржини.

Накануне в СМИ появилась информация, что Барберо, в сентябре 2016 года сбежавший из-под домашнего ареста в Иркутске, вернулся во Францию.

"Действительно, Иоанн Барберо был принят сегодня в министерстве иностранных дел. В последние месяцы мы часто контактировали с его близкими и адвокатом, чтобы информировать их о предпринимаемых нами действиях в его защиту", — сказал Жиоржини на брифинге в четверг.

По его словам, с начала процесса в России французские консульские службы оказывали помощь Барберо. "Мы также регулярно обсуждали ситуацию с российскими властями", — сказал дипломат.

Жиоржини не ответил на вопрос о том, какую именно роль французские власти сыграли в возвращении Барберо на родину и что будет с ним дальше, отметив, что в подобных случаях МИД традиционно соблюдает сдержанность в коммуникации для лучшей защиты соотечественников, оказавшихся в тяжелой ситуации за рубежом.

Барберо был арестован в феврале 2015 года по подозрению в распространении в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста (речь идет о его малолетней дочери). Позднее он был помещен под домашний арест с использованием электронного браслета. Барберо являлся на все заседания суда, однако в сентябре 2016, незадолго до завершения судебного процесса, года сотрудники ГУФСИН обнаружили, что подсудимый скрылся. В декабре 2016 года суд в Иркутске в отсутствии подсудимого признал Барберо виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.