Латвия откаталась лишить госнаграды депутата, сравнившего русских со вшами

РИГА, 9 ноя – РИА Новости. Капитул орденов — ведомство в подчинении президента Латвии, курирующее вопросы государственных наград, — отказалось лишить ордена Трех звезд депутата Сейма Эдвина Шноре, сравнившего русских со вшами, сообщил член общественной организации "Латвийский комитет по правам человека" Александр Кузьмин.

В Латвии проживают около более 40 тысяч российских граждан. В издании "Национальные вести" 19 мая была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша. Шноре написал в своей статье, что "если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". Он также отметил, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают". ЛКПЧ и "Русское общество в Латвии" летом обратились в Капитул орденов с заявлением о лишении депутата ордена Трех Звезд.

"Капитул орденов пришел к выводу, что высказывание… Шноре… не дает оснований для лишения его награды", — говорится в документе, поступившем Кузьмину из президентской канцелярии. Скан документа опубликован на странице активиста в Facebook.

Комиссия сейма Латвии ранее вынесла Шноре в связи с его публикацтей устное предупреждение — самое мягкое из возможных наказаний. Полиция безопасности Латвии в этих высказываниях не нашла признаков преступления.

Активисты также направили обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела против Шноре. Генпрокуратура обещала рассмотреть заявление.

Российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев, совершивших преступление за пределами РФ, если это преступление направлено против интересов России либо против интересов гражданина России.