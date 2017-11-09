Латвия откаталась лишить госнаграды депутата, сравнившего русских со вшами

РИГА, 9 ноя – РИА Новости. Капитул орденов — ведомство в подчинении президента Латвии, курирующее вопросы государственных наград, — отказалось лишить ордена Трех звезд депутата Сейма Эдвина Шноре, сравнившего русских со вшами, сообщил член общественной организации "Латвийский комитет по правам человека" Александр Кузьмин.
"Капитул орденов пришел к выводу, что высказывание… Шноре… не дает оснований для лишения его награды", — говорится в документе, поступившем Кузьмину из президентской канцелярии. Скан документа опубликован на странице активиста в Facebook.
Активисты также направили обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела против Шноре. Генпрокуратура обещала рассмотреть заявление.
Российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования иностранцев, совершивших преступление за пределами РФ, если это преступление направлено против интересов России либо против интересов гражданина России.