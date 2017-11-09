Афганистан объяснил, почему не нуждается в российских вертолетах

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, а машины российского производства в переходный период обслуживает через другие страны, сказал и.о. министра обороны страны Тарик Шах Бахрами.

"Мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах", — сказал Бахрами журналистам.

При этом, по его словам, "на время перехода с российских вертолетов на натовские нам (Афганистану – ред.) требуется некоторая помощь".

"Мы нуждаемся в обслуживании, это обслуживание проводится через другие страны", — заявил действующий министр.