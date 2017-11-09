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Эксперт: если договор о РСМД не устоит, это будет катастрофа для всех

17:1809.11.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР. Архивное фотоРакетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не устоит, это станет катастрофой не только для США, но и для России, а также Европы, считает главный научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
© AP Photo / Odd Andersen
Штайнмайер призвал не ставить под удар договор о РСМД и сохранить его

Согласно основным положениям согласованного обеими палатами конгресса законопроекта, военный бюджет США предусматривает 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание РФ" в Европе. Это больше, чем первоначальный запрос администрации Дональда Трампа, которая запросила на цели сдерживания России в 2018 финансовом году 3,4 миллиарда долларов.

Кроме этого, в конгрессе США согласовали выделение 58 миллионов долларов на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на якобы имеющее место "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности", соответствующее решение прописано в проекте оборонного бюджета на 2018 год, который был согласован палатой представителей и сенатом США.

"Если договор не устоит, то это будет катастрофа и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для России, потому что еще в худшей степени будут воспроизведены те условия, которые заставили наши две страны подписать договор в 1987 году, который предусматривает уничтожение, ликвидацию всего класса такого типа вооружения. Если этот договор рухнет, под удар, под угрозу ядерного удара может быть поставлена вся Европа, Россия, а Европа — это союзники Соединенных Штатов", — сказал Дворкин на мероприятии в Московском центре Карнеги.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РФ не нарушает договор о РСМД, заявил Путин
Дворкин добавил, что при подобном развитии событий ни о каких новых договорах даже в стратегической сфере нельзя будет говорить. "Вот почему крайне важно сохранить этот договор", — добавил эксперт.

Он отметил, что при нормальных отношениях России и США взаимные претензии могли бы быть разрешены в течение 10-15 дней на согласительной комиссии, которая должна работать в этой сфере.

В свою очередь, бывший глава Национальной администрации по ядерной безопасности США Линтон Брукс отметил, что конгресс, выделяя средства на разработку новых ракет и сдерживания РФ, выражает тем самым свою обеспокоенность нынешней ситуацией в отношениях стран.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт оценил возможный выход США из договора по РСМД
В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Лавров также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

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