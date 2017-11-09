Источник в Минобороны Ирака опроверг задержание 512 россиянок

БАГДАД, 9 ноя — РИА Новости. Распространенная депутатом иракского парламента информация о якобы задержанных 512 россиянках, предположительно примкнувших к террористической группировке "Исламское государство"*, не соответствует действительности, заявил РИА Новости источник в министерстве обороны Ирака.

Иракский депутат Виан Дахиль написала в Twitter ранее, что армия Ирака задержала 512 россиянок и 200 гражданок Азербайджана по подозрению в членстве в ИГ*. Депутат не уточнила, где были задержаны женщины и за какой период приводятся данные.

"Задержанные есть, но их совсем немного и они различных национальностей", — заявил собеседник агентства.

По его словам, не сдавшиеся армии Ирака во время битвы за Мосул члены ИГ* были уничтожены авиаударами. Мосул был освобожден от ИГ* в июле.

* Террористическая организация, запрещенная в России