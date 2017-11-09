К датскому проекту "Умной обороны" присоединились еще три страны

СТОКГОЛЬМ, 9 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Датский проект "Умная оборона" (Smart Defence), который касается совместных закупок высокоточного оружия (PGM) и в который уже входят 8 стран, пополнили три новые — Финляндия, Великобритания и Венгрия. Об этом говорится в сообщении для прессы минобороны Дании по окончании встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Совместные закупки создают лучшие с экономической точки зрения возможности для приобретения средств для обороны. Поэтому я рад, что Финляндия, Великобритания и Венгрия присоединились сегодня к датскому проекту "Умная оборона" по совместной закупке высокоточного оружия", — сказал глава минобороны Дании Клаус Юрт Фредериксен, слова которого процитированы в сообщении для прессы.

Проект по закупкам был представлен в 2014 году и предложенный метод отчасти объяснялся датским опытом операции в Ливии в 2011 году, когда некоторые страны столкнулись с нехваткой боеприпасов и высокоточного оружия для своих ВВС. В общей сложности, после подключения трех названных стран, в проекте участвуют 11 стран, среди которых помимо уже трех названных, Дания, Голландия, Бельгия, Чехия, Норвегия, Греция, Португалия и Испания. Участие в проекте предусматривает, в частности, закупки оборудования и материалов из США.

В сообщении для прессы отмечается, что концепция Smart Defence активно используется альянсом НАТО и в качестве примеров названы, в частности, коллективное наблюдение за воздушным пространством стран Балтии, система мониторинга и использование беспилотных управляемых летательных аппаратов.