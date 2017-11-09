Папа Римский запретил продажу сигарет в Ватикане

РИМ, 9 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск запретил продажу сигарет на территории Ватикана, сообщает в четверг служба печати Святого престола.
Как рассказал РИА Новости один из сотрудников службы печати, на территории град-государства работает всего один магазин, где можно среди прочего купить табак.
"Несмотря на то, что сигареты, которые продаются сотрудникам и пенсионерам по сниженной цене, являются источником дохода Святого престола, ни одна выгода не становится законной, если ставит под угрозу жизни людей", — подчеркнул Берк.