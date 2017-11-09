Под Римом мафиози ударил журналиста и погнался за ним с палкой

РИМ, 9 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Съемочная группа итальянской телекомпании Rai подверглась нападению со стороны одного из членов мафиозной семьи в городе Остия неподалеку от Рима.

Корреспондент Даниэле Пьервинченци и оператор Эдоардо Ансельми прибыли в приморский город, имеющий статус одного из районов итальянской столицы, для того чтобы сделать репортаж о неожиданном успехе неофашистского движения Casapound на недавних муниципальных выборах. Скандально известная организация набрала на прошедшем в минувшие выходные голосовании почти 10% голосов избирателей.

В заявлении телеканала Rai2 говорится, что во вторник журналистов атаковал Роберто Спада, "член семьи Спада, хорошо известной в СМИ из-за фигурирования в различных расследованиях". По утверждению местных СМИ, речь идет о преступлениях, связанных с торговлей наркотиками, коррупцией и рэкетом.

Журналисты встретили Спаду около боксерского клуба, которым он владеет, и намеревались спросить о его связях с Casapound. На опубликованной видеозаписи видно, как Спада просит журналистов оставить его в покое, после чего бьет корреспондента головой в лицо и гонится за ним с палкой.

В результате Пьервинченци получил перелом носа, после чего итальянская прокуратура открыла расследование по факту причиненных телесных повреждений, а само нападение получило широкую огласку в итальянских СМИ.

Действия Спады осудили ведущие политики страны. Так, мэр Рима Вирджиния Раджи назвала жесткость Спады неприемлемой и выразила солидарность с пострадавшими журналистами. Аналогичные слова поддержки высказали главы обеих палат итальянского парламента Лаура Больдрини и Пьетро Грассо.

В Casapound также осудили действия Спады, отметив, что он не имеет ничего общего с их движением. Сам мужчина впоследствии обратился к журналистам со словами извинения.

"Простите меня… после полутора часов "я не хочу никаких интервью" он (журналист) попытался силой попасть в закрытое для посторонних учреждение, помешав проведению занятий и испугав моего сына. А что бы сделали вы?… За последние 10 дней здесь побывали 30 журналистов, но терпение имеет предел", — написал Роберто Спада в своем аккаунте в Facebook.