Китаец придумал, как сделать идеальное предложение с помощью iPhone

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Житель Китая Чен Минг сделал предложение своей возлюбленной с помощью 25 iPhone X, сообщает China Daily.

Житель города Шэньчжэнь заранее заказал 25 новых гаджетов от Apple, а 3 ноября, когда устройство официально поступило в продажу в Китае, молодой человек, не теряя времени, устроил помолвку. На лепестках роз он выложил смартфоны в форме сердца, поместив в центр композиции обручальное кольцо. Организовать вечер ему помогли друзья девушки, которым впоследствии он подарил гаджеты.

Девушка по имени Ли была тронута таким поступком и, увидев возлюбленного с кольцом в руке, с радостью согласилась стать женой молодого человека.

Пара познакомилась два года назад благодаря общему увлечению видеоиграми на iOS, разработчиком которых является Чен Минг.

Количество купленных китайцем iPhone X соответствует возрасту его будущей жены. Стоимость 25 таких смартфонов составляет примерно 210 тысяч юаней или 31,5 тысячи долларов.