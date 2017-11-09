Суд в Киеве отменил домашний арест замглавы Минобороны Украины

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, подозреваемого в коррупции, передает в четверг агентство "Украинские новости".

Ранее Соломенский районный суд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

"Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищениях 149 миллионов гривен (около 5,6 миллиона долларов) при закупке топлива для Минобороны", — говорится в сообщении.

По информации издания, суд отпустил Павловского под личное поручительство двух военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Суд также возложил на подозреваемого обязательство не отлучаться без разрешения следователя из города, где он проживает, сдать загранпаспорта и не общаться с другими фигурантами уголовного дела.

Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее сообщило, что замминистра обороны и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов госсредств во время закупки топлива для Минобороны. По данным украинских СМИ, задержаны замминистра обороны Павловский и директор департамента госзакупок Владимир Гулевич. Президент Украины Петр Порошенко в четверг подтвердил, что одним из задержанных является Павловский.