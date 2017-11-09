Саудовский король назначил 30 новых судей

ДУБАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз издал указ о назначении 30 новых судей в министерстве юстиции на разные уровни судебной власти спустя несколько дней после массовых арестов высокопоставленных чиновников и бизнесменов по обвинению в коррупции, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей SPA.
Министр юстиции Саудовской Аравии Валид бен Мухаммед аль-Самаани пояснил в этой связи, что назначения, сделанные правителем королевства, "продолжают его постоянную поддержку и интерес к судебной системе".
В субботу саудовский король выпустил указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, который на следующий день распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более 40 известных государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов по обвинению в отмывании денег, использовании служебного положения в личных интересах, заключении несуществующих сделок и получении взяток.