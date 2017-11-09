Пентагон назвал дипломатичными действия США в отношении КНДР

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Все усилия, предпринимаемые США по разрешению проблемы КНДР, вписываются в дипломатические рамки, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Сигнал Северной Корее постоянно направляется международным сообществом, СБ ООН путем единогласного принятия резолюций, налагающих санкции на ее деятельность, осуждением ее действий НАТО, Евросоюзом, этот список можно продолжить", — сказал Мэттис журналистам после заседания министров обороны стран-членов НАТО.

По его словам, "это дипломатические усилия, подкрепленные экономически, чтобы изолировать их (КНДР – ред.), усугубить их экономическую ситуацию, чтобы усадить их за стол переговоров".

"И все, что мы делаем, вписывается в эти дипломатические рамки", — заявил министр обороны США.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.