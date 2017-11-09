Мэттис: ИГ* останется угрозой для всего мира даже после крушения "халифата"

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. ИГ* останется угрозой для стран региона и всего мира и после того, как ее позиции в Сирии и Ираке будут сокрушены, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Несмотря на успехи, наша борьба не завершена. Даже без физически существующего халифата ИГИЛ* остается угрозой стабильности на недавно освобожденных территориях, а также для наших стран", — сказал Мэттис, выступая на заседании стран-участниц коалиции по борьбе с ИГ*.

По его словам, "это будет долгая борьба, требующая привлечения всех составляющих наших (стран-участниц коалиции — ред.) национальных властей: военных, экономических, дипломатических, разведки и правоохранительных органов, а также по борьбе с финансированием (терроризма) и пропагандой".

*Террористическая организация, запрещенная в России