В ДНР ответили на заявление ЛНР о возможном возвращении в состав Украины

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Возвращение Донбасса в состав Украины в настоящее время невозможно, заявил министерству информации самопровозглашенной ДНР представитель республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в СМИ слова министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислава Дейнего, который рассказал о возможности возвращения республик в состав Украины. Пушилин, в свою очередь, заявил, что такой вариант развития событий становится все менее вероятным, так как Донбасс отдаляется от Украины.

Представитель ДНР отметил, что лично считает интервью Дейнего "не совсем приемлемым", однако в нем разъясняется возможное возвращение Донбасса с юридической точки зрения. "Владислав Николаевич рассуждал, как это могло бы быть, но к практической составляющей это не имеет никакого отношения", — сказал он.

Пушилин пояснил, что республики не могут вернуться в состав Украины, потому что Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений. Кроме того, в последнее время произошло обострение военной ситуации в зоне конфликта. "На данный момент я не могу себе представить, чтобы кто-то из жителей ДНР и ЛНР или же руководителей, которым на Украине грозит как минимум пожизненное наказание, "просился" обратно", — подчеркнул представитель республики.