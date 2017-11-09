Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории

ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Польша готова принять новый центр командования НАТО, заявил на брифинге в четверг министр обороны республики Антони Мачеревич.
Он уточнил, что решение о конкретном месте расположения центра будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.
В настоящее время в польском Эльблонге недалеко от российской границы ведется создание командного центра, который будет руководить подразделениями НАТО в Восточной Европе. Сообщалось, что его передадут в распоряжение НАТО в 2017 году. Глава МО республики ранее сообщал, что штаб в Эльблонге "будет координировать общие действия всех боевых батальонных групп НАТО, размещенных в Польше".