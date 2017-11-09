Польша готова принять новый центр командования НАТО на своей территории

ВАРШАВА, 9 ноя — РИА Новости. Польша готова принять новый центр командования НАТО, заявил на брифинге в четверг министр обороны республики Антони Мачеревич.

"Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО", — заявил Мачеревич на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает польское агентство PAP.

Он уточнил, что решение о конкретном месте расположения центра будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.

В настоящее время в польском Эльблонге недалеко от российской границы ведется создание командного центра, который будет руководить подразделениями НАТО в Восточной Европе. Сообщалось, что его передадут в распоряжение НАТО в 2017 году. Глава МО республики ранее сообщал, что штаб в Эльблонге "будет координировать общие действия всех боевых батальонных групп НАТО, размещенных в Польше".

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.