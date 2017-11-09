Порошенко рассказал о новом командующем силами военной операции в Донбассе

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал назначение новым командующим силами военной операции в Донбассе Михаила Забродского, отметив его участие в боевых действиях в регионе.

В четверг утром стало известно, что новым командующим сил военной операции Киева в Донбассе стал генерал-лейтенант Забродский, командующий десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. В минобороны пояснили, что это "плановая ротация". Ранее должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Локота.

"Генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский назначен новым командующим сил АТО. Поздравляю Михаила. Ведь он лично принимал участие во всех самых горячих операциях на фронте. И именно под его руководством в августе 2014 года состоялся самый длинный в новейшей военной истории рейд в тыл врага", — написал Порошенко в четверг в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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