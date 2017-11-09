Ассанж обвинил Блумберг в распространении "антикаталонской пропаганды"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил агентство Блумберг в распространении "антикаталонской пропаганды", содержащей предположения о вмешательстве хакеров из РФ в референдум о независимости региона.
"Блумберг без элементарной внимательности распространил "взваливающую вину на Россию" антикаталонскую пропаганду, которая исходит от квазигосударственной группы Elcano. Великобритания, Франция и Германия не заявляли о вмешательстве. Американские, британские и другие СМИ также продемонстрировали рост прокаталонских публикаций более чем на 2000%. Все очевидно", — написал Ассанж в Twitter.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.