Ассанж обвинил Блумберг в распространении "антикаталонской пропаганды"

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил агентство Блумберг в распространении "антикаталонской пропаганды", содержащей предположения о вмешательстве хакеров из РФ в референдум о независимости региона.

Агентство Блумберг в среду опубликовало интервью с Мирой Милошевич, сотрудницей исследовательского центра Elcano, который частично финансируется из испанского бюджета. По словам Милошевич, в соцсетях во время референдума в Каталонии была организована кампания по дезинформации, которую активно поддержало российское государственное телевидение. Агентство также указало, что ранее поступали сообщения о расследованиях предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США и голосование о выходе Великобритании из ЕС.

"Блумберг без элементарной внимательности распространил "взваливающую вину на Россию" антикаталонскую пропаганду, которая исходит от квазигосударственной группы Elcano. Великобритания, Франция и Германия не заявляли о вмешательстве. Американские, британские и другие СМИ также продемонстрировали рост прокаталонских публикаций более чем на 2000%. Все очевидно", — написал Ассанж в Twitter.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Официальная позиция Москвы заключается в том, что ситуация с референдумом в Каталонии является внутренним делом Испании.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.