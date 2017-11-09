Бондарев прокомментировал возможные американо-японские учения вблизи КНДР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Запланированные США и Японией совместные учения вблизи Северной Кореи провоцируют КНДР на ядерный ответ, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Запланированные совместные учения США и Японии, конечно, будут способствовать усилению напряжённости на корейском полуострове… С другой стороны, разум всё же должен возобладать над агрессией и амбициями. Пора прекратить провоцировать КНДР на ядерный ответ", — цитирует сенатора его пресс-служба.

"США и Япония проводят совместные учения не впервые, последний масштабный пример – в октябре сего года. Причём зачастую привлекают в качестве партнёров как своих "испытанных" стратегических союзников (Южную Корею), так и страны, достаточно нейтрально настроенные, – например, Индию", — напомнил Бондарев. Поэтому, по его словам, напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт.

Однако, отметил парламентарий, в ядерной войне при любом раскладе не может быть победителей: только побеждённые.

"И как раз японцы, в отношении которых "немирный" атом был использован, памятуя о последствиях бомбёжек Хиросимы и Нагасаки, должны в конечном счёте выступить за снятие, а не эскалацию напряжённости",- убеждён сенатор.

Три американских авианосных группы проведут учения в Тихом океане с 11 по 14 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Седьмого флота США. Как заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт, слова которого цитируют в пресс-службе, "эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона".

В последний раз подобные учения с участием трех авианосных групп проводились в 2006-2007 году в районе американского острова Гуам. Нынешние учения совпали с напряженностью вокруг КНДР.