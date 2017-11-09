Рижская дума разрешила провести шествие защитников русских школ

РИГА, 9 ноя – РИА Новости. Шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык в столице Латвии состоится, потому что Рижская дума не стала против него возражать, сообщили РИА Новости в штабе защиты русских школ, который является организатором мероприятия.
"Шествие состоится, поскольку Рижская дума не стала его запрещать", — сообщили в штабе защиты русских школ. Оно запланировано по маршруту от здания министерства образования до кабинета министров.
В Рижской думе пока никак не прокомментировали свою позицию.
В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.
Ранее под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, поставили подписи более 10 тысяч человек. Сбор подписей был объявлен 26 октября. Теперь предложение будет передано на рассмотрение в Сейм.