Рижская дума разрешила провести шествие защитников русских школ

РИГА, 9 ноя – РИА Новости. Шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык в столице Латвии состоится, потому что Рижская дума не стала против него возражать, сообщили РИА Новости в штабе защиты русских школ, который является организатором мероприятия.

В соответствии с законом "О собраниях, шествиях и пикетах", истек срок возможностей Рижской думы не согласовать заявленную на 16 ноября акцию или предложить изменить место ее проведения, время, количество участников или формат. Поскольку этого не было сделано, акция считается согласованной.

"Шествие состоится, поскольку Рижская дума не стала его запрещать", — сообщили в штабе защиты русских школ. Оно запланировано по маршруту от здания министерства образования до кабинета министров.

В Рижской думе пока никак не прокомментировали свою позицию.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.

Ранее под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, поставили подписи более 10 тысяч человек. Сбор подписей был объявлен 26 октября. Теперь предложение будет передано на рассмотрение в Сейм.