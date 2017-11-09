В ДНР заявили, что договорились с Киевом о ремонте на фенольном заводе

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявило о достижении договоренностей с Киевом о возобновлении ремонтных работ на фенольном заводе в районе Новгородского; работы должны начаться в четверг.

"Представители России и ДНР в СЦКК неоднократно поднимали вопросы предоставления письменных гарантий выполнения украинской стороной необходимых условий для возобновления работ на данном объекте, и только спустя полтора года такие письменные гарантии от украинской стороны были получены. Сегодня при участии представителей РФ в СЦКК и ОБСЕ запланировано возобновление работ по восстановлению аварийной дамбы Дзержинского фенольного завода", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве отметили, что ранее вместо проведения ремонтных работ "подразделения ВСУ под прикрытием режима тишины воспользовались служебной техникой ремонтников для укрепления собственных позиций, чем сорвали дальнейшие работы на объекте".