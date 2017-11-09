"Врачи без границ" призвали коалицию открыть гуманитарный доступ в Йемен

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Врачи без границ" призвали возглавляемую Саудовской Аравией коалицию немедленно открыть доступ в Йемен гуманитарным организациям, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"В последние три дня организации "Врачи без границ"/Médecins Sans Frontières (MSF) не удалось получить от коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, разрешения на полеты над территорией Йемена. Это напрямую затрудняет работу организации по оказанию медицинской и гуманитарной помощи, жизненно необходимой населению страны. Поэтому MSF призывает коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в страну и внутри страны, чтобы дать возможность оказать гуманитарную помощь как можно большему числу тех, кто в ней нуждается", — заявили в организации.

"В заявлении от коалиции от 6 ноября говорится, что все йеменские пограничные пункты, морские порты и аэропорты будут немедленно закрыты, но будет рассмотрен вопрос о "въезде и выезде гуманитарных грузов и экипажей". Это обещание до сих пор не выполнено", — подчеркивают "Врачи без границ".

При этом в организации отметили, что "за последние три дня возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не дала MSF разрешения на перелет из Джибути в Сану или Аден, невзирая на многочисленные запросы такого разрешения".

"Доступ к здравоохранению по всему Йемену и так весьма ограничен. Сотни медицинских учреждений закрыты, повреждены или полностью разрушены в результате боев… В заявлении коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, также содержалось адресованное гуманитарным организациям предупреждение о необходимости избегать некоторых районов Йемена. Вследствие чего тысячи людей, наиболее затронутых этим кризисом, окажутся оторваны от медицинской помощи. Подобные меры противоречат гуманитарному принципу беспристрастности, в соответствии с которым помощь должна быть оказана тем, кто нуждается в ней более всего, вне зависимости от политических соображений", — подчеркнули в организации.