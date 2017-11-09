В КНР ко дню холостяка выставят на продажу пожизненный запас алкоголя

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Онлайн-магазин из китайского города Чунцин намерен выставить на глобальную онлайн-распродажу по случаю Дня холостяка в КНР лот в виде пожизненного запаса традиционного китайского крепкого алкогольного напитка байцзю, схожего с водкой, за 11 111 юаней (около 1,6 тысяч долларов), пишет издание South China Morning Post.

Запуск фестиваля намечен в ночь на субботу 11 ноября в 00:00 по местному времени (пятница 19:00 мск), после старта продаж только 33 счастливчика смогут купить предоставленный лот.

Онлайн-продавец Jiang Xiaobai в рамках акции обязуется поставлять по 12 бутылок байцзю в месяц до самой смерти клиента, а в случае, если покупатель скончается в течение последующих после сделки пяти лет, то по контракту поставки перейдут в наследство к кому-то из членов его семьи.

Для любителей напитка очевидная выгода от покупки может начать ощущаться лишь по истечению примерно пяти лет, так, обычно одна бутылка байцзю стоит 196 юаней, то есть общая сумма приобретенного алкоголя превысит 11 111 юаней через пять лет регулярных поставок.

По данным издания, компания в прошлом уже несколько раз устраивала подобные акции.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из 4 единиц. День холостяка начали отмечать в конце 90-х годов XX века в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были, в основном, мужского пола и не имели подруг жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние 8 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых. В прошлом году в фестивале, который оказался самым масштабным, приняли участие более 14 тысяч международных брендов.